Treurig einde van een hectische week voor De Esch

OLDENZAAL - Voor De Esch viel na een roerige week het doek in de tweede klasse. Uitgerekend buurman Quick'20 was daarvoor verantwoordelijk.

Hij zat er na afloop even helemaal doorheen. De Esch-aanvoerder Rob Teders had kramp in beide hamstrings en kon amper nog op zijn benen staan. Dat gold ook voor veel ploeggenoten, want het duel in de eerste ronde van de nacompetitie was een ware slijtageslag.

Ook Quick'20 moest tot het gaatje gaan, maar waar Teders en consorten hun wonden likten, gebruikte Quick het laatste restje energie om in de brandende zon een bescheiden feestje te vieren. De Esch daalt af naar de derde klasse, Quick blijft in de race om promotie naar de tweede klasse.

Rommelig

"Natuurlijk geloofden we er volop in. Het was een rare week voor ons, maar het gevoel was goed", zei Teders, één van de zes spelers in de basis bij De Esch die een verleden heeft bij Quick. Die rommelige aanloop naar dit duel begon voor De Esch ruim een week geleden. De grote afwezige in het laatste reguliere competitieduel bij Den Ham (0-1 winst): Kris Kempers. De club nam per direct afscheid van de coach toen hij bekendmaakte vanwege zijn werk voor voetbalschool PFA niet alle duels van De Esch in de nacompetitie te kunnen coachen. Dat de teller voor De Oldenzalers zou blijven steken op slechts één potje, voorzag toen nog niemand.

Walter Weghorst, door De Esch eerder al gecontracteerd voor volgend seizoen, nam direct het stokje over en zat zaterdag al als hoofdcoach van De Esch op de bank. Teders: "Het gevoel was gelijk goed, het leek alsof hij al een halfjaar voor de groep stond."

Gezapig

Een goed gevoel of niet, het ging dus mis voor De Esch. Uitgerekend stadgenoot Quick'20 rolde uit de koker en waar de derby aanvankelijk wat gezapig oogde, ontvlamde het allemaal alsnog. Hoewel de thuisploeg voor rust de betere kansen kreeg, voetbalde Quick makkelijker en vooral verzorgder.

Dylan Rickhoff, die volgend seizoen aansluit bij het eerste zondagteam van Quick, opende vlak voor rust de score uit één van de vier (!) gegeven strafschoppen. Daarvan waren er enkele erg makkelijk gegeven door scheidsrechter Kiremit. Max van Goethem vormde namens Quick vlak na de pauze het eindstation van een vloeiende aanval en het leek over en uit voor De Esch.

De thuisploeg herpakte zich echter alsnog, zeker na de rommelige week een prestatie van formaat. "We bleven onszelf oppeppen", zei Teders. "De Esch heeft de laatste jaren vaker tegenslagen gekend, maar we geven niet zomaar op. Dat past niet bij ons."

Beloning

Tien minuten voor tijd was het Teders zelf die raak schoot vanaf de stip. Het werd in die fase echt alles of niets voor De Esch en het gevecht werd beloond. Invaller Luuk Beckmann, een speler uit het tweede, kopte vlak voor tijd over Quick-doelman Bjorn Lansink de 2-2 tegen het net. Een ticket naar de verlenging dus, waaraan De Esch uitstekend begon. Al na een minuut mocht Teders wederom opdraven voor een strafschop en hij maakte opnieuw geen fout.

Ook Quick bleef echter strijden. Joris Snijders schoot prachtig raak en in de loterij die volgde, wist De Esch maar één strafschop te benutten. Doelman Lansink werd uiteindelijk de held van de zwartwitten door twee strafschoppen te keren.

Prachtige jaren

Voor De Esch betekende deze ontknoping een treurig einde van een hectische periode. Nog niet zo lang geleden beleefde de club een paar prachtige jaren. De Esch werd onder Erik Hazewinkel, die zaterdag op de bank zat als assistent bij Quick, twee maal op rij kampioen en schopte het zelfs tot in de eerste klasse. Vanaf volgend seizoen begint het liedje dus weer helemaal opnieuw.