Troon van Glanerbrug is voor Eilermark

Op zaterdag 17 november liet Eilermark geen spaan heel van het tot dan toe ongeslagen Sportlust Glanerbrug. Een week later speelden Avanti en Sportlust gelijk. Zaterdag stond de voorlopig laatste derby op het programma en die ging ook naar Eilermark. De laatste derby was met afstand de meest teleurstellende, daar was iedereen het zaterdag wel over eens op het sportpark Het Zoutendijk.