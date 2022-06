Trots HSC’21 zet zingend punt achter een wonderlijke reis

Wie de beelden na afloop vanuit de kleedkamer van HSC’21 zag, moet even hebben gedacht dat de promotie een feit was. Juichende, zingende spelers en stafleden zorgden een uitgelaten stemming. Die sfeer gaf wel aan hoe de ploeg erin zat toen zaterdagavond bij GVVV het doek was gevallen. De promotie naar de tweede divisie was een prachtige stunt geweest, maar iedereen besefte tegelijkertijd dat dat een brug te ver is. Dit was al mooi genoeg. Wat overheerste na het slotakkoord was het trotste gevoel over een prestatie die lange tijd niemand zag aankomen.