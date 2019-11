Tubantia en Van Zutphen uit elkaar, Markelo langer door met Kats

Van Zupthen is bezig aan zijn derde seizoen in Hengelo. Tubantia heeft het lastig dit seizoen en staat twaalfde met slechts vier punten. Eerder was Van Zutphen onder andere trainer van Vroomshoopse Boys. ,,Het is te onzeker wat er gebeurt met het eerste elftal op zondag. In de regio Twente zijn heel veel clubs die kiezen voor het zaterdagvoetbal. Dat is de hoofdreden dat ik op zoek ga naar een andere club", aldus de trainer.