Tubantia heeft zijn lot nu in eigen hand

Met een voorsprong van zes punten op hekkensluiter De Zweef, hoeft Tubantia normaal gesproken niet meer bang te zijn voor rechtstreekse degradatie. Maar de ploeg wil dit seizoen ook overwerk (lees: nacompetitie) voorkomen. Dan moet Tubantia WAVV (twaalfde op twee punten achterstand) en stadgenoot BWO (dertiende op vier punten) achter zich houden. Twee keer winnen is hoe dan ook voldoende. "Ik ben er 100 procent van overtuigd dat wij ons handhaven", zegt doelman Bram Dwars (22). "We spelen nog thuis tegen NEC en nog uit bij Bemmel. Ik denk dat één zege uiteindelijk genoeg zal blijken te zijn om er rechtstreeks in te blijven."

Verschil

Het jaar 2019 verloopt voor Tubantia tot nu toe een stuk beter dan 2018. De teller staat sinds zondag op 26 punten, na de laatste wedstrijd voor de winterstop had de ploeg er pas 9. „Het is al jaren zo dat we moeizaam beginnen aan de competitie”, aldus Dwars. „Dit seizoen is daar wel een verklaring voor. We waren een paar weken onderweg toen een aantal spelers noodgedwongen stopte, onder meer vanwege studie. Het was niet makkelijk om dat op te vangen. Inmiddels gaat het beter.” Tubantia - De Zweef was zeker geen wedstrijd met fantastisch voetbal, maar daar maalde na afloop in Hengelo niemand om. Dwars: „Het resultaat telt. Vorige week gingen we onnodig onderuit tegen TVC’28. Tegen De Zweef pakten we gelukkig wel de volle buit. Volgens mij hebben we de laatste drie seizoenen niet van ze verloren, De Zweef ligt ons wel.”

Nog twee duels te gaan om de huidige elfde plek op z’n minst vast te houden. „Tubantia hoort thuis in de eerste klasse”, vindt Dwars. BWO mag zich wat hem betreft ook handhaven. „Het is toch veel mooier om in de buurt te spelen dan wanneer je moet reizen?”

Voor Dwars komt er komend seizoen hoe dan ook geen derby Tubantia - BWO, de keeper stapt over naar het zaterdagvoetbal. Hij is na de zomer te bewonderen bij SVZW. Die ploeg degradeerde afgelopen weekeinde naar de eerste klasse. "Dat zat er al een tijdje aan te komen. Ze willen wel zo snel mogelijk terugkeren in de hoofdklasse. SVZW is een bekende club in de regio en een mooie uitdaging."