Tubantia hoopt dat Bert Schippers eerder kan beginnen

Over de reden van de breuk hullen Tubantia en Eric van Zutphen zich in stilzwijgen. De oefenmeester zegt dat daarover een afspraak is gemaakt. "Ik ga niet iets zeggen dat eventueel tegen mij gebruikt kan worden. Met de club heb ik de afspraak gemaakt om niets te zeggen. Daar houd ik me aan", zegt Van Zutphen.

Solidair

Voorzitter Edgar Teune van de technische commissie is evenmin spraakzaam over het heenzenden van Van Zutphen. De clubleiding vindt dat buiten de club en trainersstaf niemand hoeft te weten waarom de trainer opeens weg is. Assistent-trainer Richard de Boer heeft zich solidair verklaard en is eveneens weg. „We doen er geen uitlatingen over. Dat is een gentlemen’s agreement”, zegt Teune.

Jeugdtrainer Bas van der Wal neemt voorlopig de honneurs waar in Hengelo. Tubantia hoopt dat de nieuwe hoofdtrainer Bert Schippers voor komend seizoen al eerder kan beginnen. "Schippers heeft momenteel geen club", zegt Teune. Schippers neemt het dan over van Van der Wal, die trainer van Tubantia o19 1 is.

