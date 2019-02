Tubantia in problemen door bekerwedstrijd op zaterdag

Het duel tussen eersteklassers Tubantia en Rohda is door de KNVB vastgesteld voor aanstaande zaterdag, aanvang 17.00 uur in Hengelo. Dit tot ergernis van Tubantia-trainer Eric van Zutphen. "De achtste finales worden in het weekeinde van 2 en 3 maart gespeeld, zo gaf de KNVB eerder aan. Aangezien wij en Rohda zondagclubs zijn, gingen wij uit van zondag 3 maart. Ik weet dat het carnaval is, uitwijken naar een doordeweekse avond hadden we dan ook zeker gewild. Maar de KNVB zette het duel zelf meteen al op zaterdag 17.00 uur. Rohda heeft daar geen problemen mee, waardoor wij geen kant opkunnen. Verplaatsen is alleen mogelijk als beide teams dat willen."