Tubantia verslaat BWO in Hengelose stadsderby

Coen Gortemaker van HHC stopt per direct met voetballen

24 februari HARDENBERG - Coen Gortemaker vertrekt per direct bij HHC Hardenberg. In goed overleg tussen beide partijen is het contract ontbonden, zo laat de club weten. De middenvelder/verdediger stopt met zijn voetbalcarrière en gaat zich volop richten op zijn maatschappelijke ontwikkeling in de mode business.