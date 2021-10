Tubantia wil geen roemloos einde op zondag

Het is een enigszins vreemd seizoen voor de voetballers van Tubantia. De club uit Hengelo maakt volgend jaar de overstap naar het zaterdagvoetbal. Tubantia hoeft na het switchen van de speeldag niet in de laagste competitie te beginnen. Dat was voorgaande jaren de regel. Nu mogen de verenigingen horizontaal overstappen. Maar is dat wel zo verstandig voor Tubantia? Het niveau in de eerste klasse op zaterdag is namelijk hoger dan in de eerste klasse op zondag. Dat weet Qays Shayesteh zeker. De 33-jarige routinier van Tubantia kent het zaterdagvoetbal goed. Hij speelde meerdere seizoen voor DETO in Vriezenveen. „De eerste klasse zaterdag is sterker dan de eerste klasse zondag. Maar we moeten wel proberen om dat te halen. Het liefst spelen we ook volgend seizoen in de eerste klasse. Maar dan dus op zaterdag”, zegt de nieuwkomer van Tubantia.