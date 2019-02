Tubantia wint bekerduel en treft Rohda Raalte

Tubantia treft in de vierde ronde Rohda Raalte, dat in Albergen te sterk was voor De Tukkers. Die wedstrijd eindigde in 0-2. Het levert dus een affiche op tussen de twee ploegen uit de zondag eerste klasse E. Daarin staat Rohda Raalte derde, Tubantia staat voorlaatste en knokt nog tegen degradatie. Het bekerduel is in Hengelo.