Tukker Cup: DETO en Bon Boys ronde verder

HSC'21 heeft aan een helft genoeg voor oefenzege op Jong FC Twente

22:17 HENGELO - HSC'21 heeft dinsdagavond in een oefenwedstrijd met 3-0 gewonnen van Jong FC Twente. Die stand was bij rust al bereikt. Het duel werd gespeeld op het trainingscomplex van FC Twente in Hengelo.