Tukker op zijn plek in Wezep: ‘Pa komt af en toe op de fiets om te kijken’

WEZEP - WHC-verdediger Jochem Oude Booijink (foto) sprak de afgelopen tijd met geïnteresseerde clubs in de regio, maar blijft toch nog een seizoen bij de eersteklasser uit Wezep. Alleen de heenweg is vanuit zijn woonplaats Deurningen al een uur rijden, maar zich vervelen doet hij niet.

Jochem Oude Booijink stond in de belangstelling van SVZW en DOS'37. Hij twijfelde even, maar koos toch voor nog een seizoen, zijn derde, bij WHC. Hij 'weet wat hij in Wezep heeft'. "En dat staat voorop", sprak de Tukker zaterdag na het duel tegen DOS. WHC verloor verrassend thuis met 1-0. "Maar over het algemeen voetballen we goed. Dat werkt natuurlijk ook mee om te blijven."

Alleen moet Oude Booijink het wel kunnen opbrengen om drie keer per week van Deurningen naar Wezep te rijden. Voor een enkele reis zit hij toch al gauw een uurtje achter het stuur. Voor hem is het geen probleem. "Ik rijd altijd samen met medespeler Sargon Gouriye. Die komt uit Almelo. Ik ga die kant op en dan carpoolen we. Dat scheelt ook weer."

Zijn vader komt dat hele eind zelfs op de fiets om naar zijn zoon te kijken. „Hij is sportman in hart en nieren. Pa fietst naar uitwedstrijden in de buurt, maar komt af en toe ook naar Wezep”, zegt hij met trots.