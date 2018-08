Tukker Ter Avest schrikt zelf ook van zijn 'spookgoal'

GOES - Tukker Ferdi ter Avest stond afgelopen weekeinde volop in de belangstelling. De aanvaller van Staphorst maakte in de bekerwedstrijd bij Goes (4-0 winst) een 'spookgoal'.

De bal ging echt door het zijnet in het doel hè?

"Ja, op de tv-beelden is het duidelijk te zien. Maar op het moment zelf zag ik het echt niet. Ik omspeelde de keeper, moest daardoor wat uitwijken naar de zijkant en schoot op doel. Maar ik raakte de bal niet goed. Ik dacht dat de bal er niet in zou gaan en keek al de andere kant op."

Toen werd je toch gefeliciteerd.

"Inderdaad, dat kwam wel als een verrassing. Heel Goes dook op de arbiter, wij hebben ons verder niet met de situatie bemoeid."

De 'spookgoal' betekende de 0-3. Hadden jullie zonder die treffer ook gewonnen?

"Absoluut. We waren veel beter, stonden na een half uur al met 2-0 voor. Uiteindelijk werd het 0-4. Lekker om zo dik te winnen, het maakte de lange reis terug ook een stuk prettiger. We vertrokken 's ochtends al om half 11 richting Zeeland en waren 's avonds om half 12 terug. Gelukkig was het allemaal niet voor niets."

Morgenavond wacht alweer de volgende bekerwedstrijd: thuis tegen HSC'21. De doelnetten in Staphorst zitten wel goed vast?

"Haha, daar ga ik wel van uit. Het gekke was dat onze keeper vooraf al aangaf dat er iets niet goed was met het net. Vervolgens werd er naar gekeken en we dachten dat het daarna in orde was."

Wie is morgen de favoriet?

"HSC. Wij spelen met Staphorst in de hoofdklasse, HSC speelt een niveau hoger in de derde divisie. Goes is inderdaad ook derdedivisionist, maar die club is dat pas sinds dit seizoen. HSC speelt al langer op dat niveau. Ik ben wel blij dat we thuis spelen op natuurgras, dat is toch een verschil met een uitduel op kunstgras."