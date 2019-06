Tukkers bezorgt MVV flinke kater

HARBRINKHOEK - Het doek is gevallen voor MVV'29. Door het verlies in de nacompetitie tegen De Tukkers is de ploeg uit Harbrinkhoek tweedeklasser af.

Veel groter kon het contrast niet zijn. Terwijl op de achtergrond de kermisklanken en het gedreun van de muziek tijdens de school- en volksfeesten Harbrinkhoek klonken, was er voor MVV'29 weinig reden voor een feestje. Door de 4-1 nederlaag in de eerste ronde van de nacompetitie tegen De Tukkers is de ploeg uit Harbrinkhoek volgend seizoen weer derdeklasser.

"Het is een terechte uitslag", moest MVV-trainer Marcel Oude Nijenhuis na afloop concluderen. "Maar wij degradeerden natuurlijk niet vandaag. Het ontbrak ons dit seizoen aan scorend vermogen. Het hele jaar hebben we veel kansen gecreëerd, maar ze te weinig benut."

Hoogtepunt

Dat gold niet voor het treffen met De Tukkers. MVV speelde pover en leek bevangen te zijn door de hitte en de spanning. Kansen creëerde de thuisploeg in het eerste bedrijf nauwelijks. De bezoekers uit Albergen openden daarentegen sterk en kwamen via Sjoerd Visschedijk al snel op voorsprong. De aanvaller krulde de bal na negen minuten spelen op schilderachtige wijze over MVV-doelman Stan Rewinkel. Het was het enige hoogtepunt van de eerste helft, waarin beide ploegen drukker leken met het uitvechten van onderlinge duels. Van goed voetbal en mooie combinaties was nauwelijks sprake.

"Dat fysieke spel is onze kwaliteit niet", meende De Tukkers-trainer Joost du Gardijn. "In de eerste twintig minuten wisten wij ons goed onder de druk van MVV uit te voetballen. Daarna kwam MVV beter in hun spel. Gelukkig herpakten wij ons weer in de laatste twintig minuten.”

Vervanger

Voordat er aan de tweede helft kon worden begonnen volgde er eerst een rust van een half uur, omdat er een vervanger moest worden gevonden voor scheidsrechter Kuipers. De leidsman raakte in de rust onwel en kon het duel niet verder leiden. In de persoon van Teun van der Velde, die langs de kant stond in Harbrinkhoek en zijn tenue in de auto had liggen, kon het duel uiteindelijk worden hervat.

Ditmaal was het MVV dat via Bart Oerbekke snel scoorde. Wat volgde was in eerste instantie een kopie van de eerste helft, waarin de wedstrijd van overtreding naar overtreding leek te gaan. Totdat de bezoekers een, makkelijk gegeven, strafschop kregen. Die werd feilloos benut door Joep Egberink.

Op jacht

Met nog elf minuten op de klok was De Tukkers op dat moment hard op weg naar de tweede ronde van de nacompetitie. MVV ging op jacht naar een gelijkmaker, waardoor de ruimtes groter werden voor De Tukkers. De bezoekers wisten daar wel raad mee. Zes minuten voor tijd was het opnieuw Visschedijk die het net wist te vinden en het duel besliste. In blessuretijd zorgde vervolgens Ruben Hulshof voor het slotakkoord. De 4-1 eindstand ontketende een Albergs feestje.

"Of we zo hier de feestent nog in gaan? Dat zou wel een drakenstreek zijn. Maar ik denk wel dat het gezellig gaat worden vanavond", aldus Visschedijk. "We gaan wel een klein feestje vieren."