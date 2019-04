Tussenpaus moet aan de bak bij Quick’20

André Paus wees gisteren voor aanvang van Quick’20 - ADO’20 op het aantal tegentreffers van de thuisploeg dit seizoen. „67 in 25 wedstrijden. Dat zegt wel iets”, sprak de nieuwe coach van de derdedivionist uit Oldenzaal. Paus werd donderdag aangesteld als opvolger van de vertrokken Michel Steggink, maar stond gisteren nog niet langs de lijn als eindverantwoordelijke. Als toeschouwer bekeek hij de verrichtingen van de degradatiekandidaat. „Er is in korte tijd best wel veel gebeurd bij Quick. Trainer weg, de assistent-coach die de trainingen overnam. Om binnen een week drie verschillende mensen voor de groep te zetten, leek me niet verstandig.”