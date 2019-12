Tussenrapport Excelsior’31: ‘Foutjes worden nu meteen afgestraft’

Veertien duels gespeeld, twintig punten en de achtste plek op de ranglijst: het is de oogst van Excelsior'31 na bijna een half seizoen in de derde divisie. Ja, daar had trainer Peter Wesselink voor aanvang van de competitie voor getekend. "We wilden een rol van betekenis spelen en dat doen we zeker."