TVC'28 heeft alles in eigen hand

NagalmTUBBERGEN - Na de ruime 5-0 zege in de derby bij MVV'29 begint het er goed uit te zien voor TVC'28. Met nog enkele inhaalduels voor de boeg is de ploeg de grootste titelkandidaat in de tweede klasse J. SDC'12 is de concurrent van de ploeg uit Tubbergen.

Een uitduel bij MVV'29 is op papier een lastige kluif voor TVC'28. MVV is weliswaar totaal uit vorm, maar de winnaar van de eerste periode wil zich in de derby maar wat graag herstellen. Bovendien is het veld in Harbrinkhoek verre van goed bespeelbaar. Toch kende de ploeg van aanvoerder Stefan Huiskes zondagmiddag weinig moeite: 0-5. "In de eerste helft hadden we het niet gemakkelijk. MVV speelde volle bak en opportunistisch, vooral in het eerste kwartier. Daarna kwamen we beter in het duel en scoorde ik vlak voor rust de openingstreffer. Een fijne opsteker", aldus Huiskes. Na rust zag hij TVC ruim uitlopen. "En daar hadden eigenlijk nog wel drie treffers bij gemoeten."

Volwassen

Enkele weken geleden waren er nog veel kanshebbers voor de koppositie in de tweede klasse J. SDC'12, TVC'28, Bon Boys, Achilles'12 en Columbia streden allemaal mee voor plek één. Voor die tijd kroonde de huidige nummer tien MVV zich zelfs tot periodekampioen. Nu lijken er nog twee kandidaten voor de titel over. Hoe dat kan? "Ik denk toch wel door kwaliteit. SDC en wij blijven de wedstrijden winnen. Vooral Achilles en Bon Boys vond ik goede ploegen, maar die laten punten liggen. Wij weten goed wat we kunnen en spelen volwassen. Zondag wisten we dat MVV heel fel zou beginnen, maar daar laten wij ons niet door van de wijs brengen."

Quote Voor de competitie was het mooi geweest als we nog tegen elkaar moesten spelen. Dan krijg je toch een beetje een PS­V-Ajax-ver­haal. Stefan Huiskes, TVC'28

Pijnlijk

SDC is koploper en heeft twee punten meer dan TVC. De Tubbergenaren hebben echter nog een duel in te halen. Voor de neutrale volger was het mooi geweest als de ploegen elkaar nog troffen in de competitie, maar SDC en TVC kwamen elkaar al twee keer tegen. Beide keren ging de zege naar de formatie uit Denekamp. Huiskes: "Dat is wel een beetje pijnlijk. Voor de competitie was het mooi geweest als we nog tegen elkaar moesten spelen. Dan krijg je toch een beetje een PSV-Ajax-verhaal. Ons programma voor de rest van het seizoen ziet er niet slecht uit, maar we weten dat ploegen die onderin staan altijd punten gaan pakken."

Derby tegen Stevo?