TVC’28 heeft nog wat goed te maken tegen Stevo

'De nederlaag heeft nog wel even nagedreund", blikt TVC'28-aanvaller Mauro Plegt (23) terug op de beslissingswedstrijd in juni 2017. In Harbrinkhoek, op neutraal terrein, verloor zijn club met 3-0 en moest de ploeg terug naar een lager niveau. "Ik werk als buurtsportcoach en bij de supermarkt in Geesteren, dus dan krijg je dat wel vaak te horen. Achteraf is het jaar in de tweede klasse misschien wel goed voor ons geweest, omdat we daar mooi voetbal hebben laten zien, kampioen zijn geworden en we nu ook redelijk goed staan in de eerste klasse.”

Ontlading

Spits Niels Wigger (26) was op die zondag in 2017 de grote man voor Stevo. Hij scoorde de eerste twee doelpunten. "Daar denk ik nog wel eens aan terug. Het was zo ontzettend mooi, de ontlading bij de doelpunten en het feest na afloop. Winnen van TVC geeft gewoon een enorm lekker gevoel, het is toch wel de rivaal. En dat zij toen ook nog eens degradeerden, was voor ons extra mooi."

Nu de derby na een jaar terug is van weggeweest, leeft het enorm. TVC hoopt op revanche. "Op social media zie je al weken berichten erover voorbijkomen, maar ook in het dorp word je er op aangesproken", stelt Plegt. "Dat zorgt voor gezonde spanning, maar als je eenmaal op het veld staat dan is dat ook weer weg."

Spanning

Derby's zijn vaak geen goede wedstrijden. Hoe dat kan? "Misschien dat het voetbal toch lijdt onder de spanning", denkt Wigger. "Tegelijkertijd zijn dit de mooiste wedstrijden om te spelen. Alleen al dat publiek langs de kant... De vorige keer stond er drieduizend man."

Gezien de stand op de ranglijst, is Stevo aankomende zondag de favoriet. De ploeg staat vierde, terwijl de Tubbergenaren negende staan. "Maar de stand zegt niet zo heel veel, want derby's zijn altijd wedstrijden op zich", vindt Wigger. "Wij hebben ook wel eens van TVC gewonnen terwijl wij bijna onderaan stonden en zij bovenin."

Slechte voorbereiding

Stevo verloor zaterdag een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser SDC'12 met 6-4. Wigger: "De voorbereiding in de zomer was ook slecht, terwijl we goed aan de competitie begonnen, dus de nederlaag hoeft niks te betekenen."

TVC'28 won juist met ruime cijfers (6-1) van derdedivisionist Quick'20. "Natuurlijk geeft dat vertrouwen, maar we moeten onszelf niet overschatten", stelt Plegt. "Wij zullen er 120 procent voor gaan, maar dat doet Stevo ook."

De twee spelers, oud-collega's en nog steeds bevriend, zijn het over één ding in ieder geval eens. "Verliezen kan, maar dan moet er wel de volledige inzet zijn. Anders krijg je daar veel opmerkingen over", stelt Wigger. Wat de uitslag ook is, na afloop drinken de teams wel een biertje met elkaar. Plegt: "Die smaakt natuurlijk wel extra lekker als je gewonnen hebt."

TVC'28 - Stevo