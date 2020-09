TVC’28 - Stevo: andere sfeer, maar nog altijd beladen

Een volgelopen sportpark De Grote Moat is eigenlijk een zekerheid wanneer TVC'28 en Stevo tegenover elkaar staan. Daar waar normaal gesproken minimaal 1500 toeschouwers de derby bezoeken, was er vanwege corona deze editie slechts plaats voor 250 man. "Het allerliefste hadden we de wedstrijd wat later in het seizoen gehad, in de hoop dat er dan wat meer toeschouwers aanwezig konden zijn", vertelde TVC'28-aanvoerder Stefan Huiskes na afloop.