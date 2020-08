TVC'28 - Stevo op openingsdag Twents amateurvoetbal

updateENSCHEDE - De openingsronde van de competitie in het amateurvoetbal begint meteen met een kraker. Op zondag 20 september strijden TVC'28 en Stevo om de eer van Tubbergen. Het duel wordt gespeeld in Tubbergen en begint om 14.00 uur. Ook voor alle andere standaardelftallen is het competitieprogramma inmiddels bekend.

Het is voor Stevo de kans om de smadelijke 4-0 nederlaag in de laatste onderlinge ontmoeting snel recht te zetten. Dat was op 1 maart van dit jaar, vlak voor corona alle sportcompetities lam legde. Voor het overige bewaart de club uit Geesteren betere herinneringen aan de derby. De drie andere ontmoetingen in de eerste klasse eindigden in twee zeges voor Stevo en een gelijkspel. De wedstrijd in Geesteren staat voor 31 januari 2021 op het programma.

Twentse eer

In de eerste klasse D van het zaterdagvoetbal zijn DOS'37 en SVZW de enige regionale vertegenwoordigers. Die clubs treffen elkaar al in de tweede ronde, zaterdag 26 september. De wedstrijd om de Twentse eer wordt gespeeld op 't Lageveld in Wierden en begint om 14.45.

Burenruzie in Oldenzaal

Een niveau lager, in de tweede klasse zijn De Esch en Quick’20 voor het eerst in dezelfde competitie ingedeeld. De clubs troffen elkaar een keer eerder in competitieverband. Dat was twee jaar geleden in de nacompetitie. Quick won dat duel en promoveerde toen naar de tweede klasse, terwijl De Esch de omgekeerde weg maakte en degradeerde naar de derde klasse. De Esch eindigde afgelopen seizoen als lijstaanvoerder in 3D en mocht van de KNVB weer promoveren. De Oldenzaalse burentwist wordt op 10 oktober gespeeld op Vondersweijde, zaterdag 8 mei 2021 is de return bij De Esch.

Eveneens pikant in deze klasse is Hulzense Boys - Quick'20. Trainer Tim Engbers was afgelopen seizoen nog trainer van Quick'20, maar maakte in de zomer de overstap naar Hulzen. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 28 november.

Kampioenschap van Nijverdal

Een van de meest kleurrijke derby's in het Twentse amateurvoetbal is ongetwijfeld de Nijverdalse strijd tussen SVVN en DES. De clubs hebben voor dit seizoen gezelschap gekregen van plaatsgenoot De Zweef. Dat wordt een soort minikampioenschap van Nijverdal in 3D van het zaterdagvoetbal. De Zweef - DES op 26 september is de eerste derby. Dit jaar gevolgd door SVVN - DES op 10 oktober en SVVN - De Zweef op 28 oktober. Ook Hellendoorn is in 3D ingedeeld, dus aan gemeentelijke derby's in deze competitie geen gebrek.

Enschedese klasse

Met negen van de twaalf clubs uit Enschede staan er in 4G van het zaterdagvoetbal elke speelronde wel een aantal derby's op het programma. In de openingsronde op 19 september zijn dat Achilles E. - Aramea, Sportclub Enschede - SVV'91 en Rigtersbleek - Sportlust Glanerbrug. Drienerlo, Eilermark en PW completeren de Enschedese inbreng in 4G.

Derby's op zaterdag én zondag

Juliana'32 is ook ingedeeld in 4G, terwijl alle andere Hengelose verenigingen een plekje hebben gekregen in 4F. Achilles'12 - ATC'65 (24 oktober), ATC'65 - Tubantia (31 oktober) en Achilles'12 - Tubantia (21 november) springen er in deze klasse uit. Veel Hengelose derby's zijn er ook in de tweede klasse J van het zondagvoetbal. Achilles'12 en ATC’65 zijn ook op zondag tot elkaar veroordeeld, Barbaros en BWO completeren de Hengelose inbreng. ATC'65 - BWO is op 4 oktober de eerste derby een week later gevolgd door Barbaros - Achilles'12.

Nieuwkomer UDI

In de derde klasse A zijn alle Twentse clubs verzameld, met UDI als nieuwkomer. De Enschedese club is bezig aan een opmars, eindigde het afgebroken seizoen 2019/2020 als koploper in de vierde klasse B en diende met succes een promotieverzoek in bij de KNVB. In een grijs verleden, begin jaren zeventig, speelde de club al eens in de tweede klasse en dat niveau heeft het bijna weer bereikt. UDI begint de competitie op zondag 2 september met een uitwedstrijd bij Avanti Wilskracht, waar UDI-trainer André Oosten ooit als doelverdediger actief was.

Hof van Twentse

Met zes van de veertien clubs is de Hof van Twente wederom sterk vertegenwoordigd in 4B. Rood Zwart - Diepenheim is de eerste derby in de openingsronde op 20 september, een week later staan Markelo - Rood Zwart en Diepenheim - Hector op het programma. Voor Twenthe Goor en Delden zijn de derby's verderop in het programma.

Eer van Berkerland

De vijfde klasse A is een mengelmoesje van Twentse en Gelderse clubs. In de eerste competitieronde strijden EGGV en SP Haarlo om de Berkellandse eer.