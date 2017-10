TVC'28-trainer Eric Lippold: 'Een signaal afgeven dat het zo niet verder kan'

TUBBERGEN – Na afloop van TVC’28 – SDC’12 uitte trainer Eric Lippold nadrukkelijk zijn ongenoegen over de wijze waarop zijn ploeg had gespeeld. De oefenmeester wil dolgraag een volgende stap zetten bij TVC'28, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de eerste klasse, maar weet dat daar een mentaliteitsverandering voor nodig is om mee te kunnen doen om de titel.

“We hebben een fijne ploeg, echt waar, er zit geen klootzak tussen”, is Lippold een dag na de wedstrijd duidelijk. “Daarbij kunnen mijn spelers ook nog eens prima voetballen, dat is het probleem niet. Waar het bij ons aan schort is de wil om hard te werken. Op de club wordt vaak gezegd: ‘Dat is nou eenmaal TVC’ maar dat is nou precies wat moet veranderen wanneer je als club verder wilt komen.”

Strijden voor een mentaliteitsverandering

Het zijn woorden van een bevlogen trainer, die niet wil berusten in een clubcultuur van acceptatie, maar strijdt voor een mentaliteitsverandering. “Ik vind het gewoon doodzonde dat mijn ploeg zichzelf tekort doet, door te denken dat het op 75 procent ook wel lukt. Je tegenstander laten lopen gaat vaak wel goed en kappen en draaien voor je eigen strafschopgebied resulteert meestal niet in balverlies. Maar tegen SDC’12 ging het allemaal wel mis. We begonnen prima, komen op 1-0 en vervolgens 1-4 achter. SDC profiteerde optimaal van onze tekortkomingen.”

Signaal afgeven