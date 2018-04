TVC'28 voor twintig minuten voetbal naar Apeldoorn: 'Doodzonde'

Lippold was er een maand geleden niet bij toen zijn ploeg op bezoek bij Columbia met 1-0 aan de leiding ging en het duel vervolgens gestaakt zag door aanhoudend commentaar op de leiding van de thuisclub. Toen supporters van Columbia vervolgens in de kantine verhaal kwamen halen bij de spelers van TVC, escaleerde het. Donderdagavond moet de tweedeklasser proberen de voorsprong zien te behouden. „Dat wordt nog een hele klus", weet Lippold. „Je hebt geen idee welk elftal je tegenover je krijgt."

Tegenhouden

De trainer doelt daarmee op een andere gestaakte wedstrijd van Columbia, tegen Bon Boys, waarbij de Apeldoornse formatie ineens met andere spelers op de proppen kwam. „Voor hetzelfde geld hebben ze in het vierde elftal twee kopsterke jongens die gerust twintig minuten willen voetballen. Dan gaan ze twintig minuten lang die ballen in onze zestien pompen in de hoop dat de bal een keer goed valt. We verwachten storm van een opportunistische ploeg die ons uit de tent probeert te lokken." Zelf mist Lippold zijn controlerende middenvelder door een blessure en een andere speler die moet werken.

Neutraal terrein

TVC heeft de afgelopen tijd getraind op de indirecte vrije trap om de overwinning over de streep te trekken, want dat is nodig om aansluiting te houden met koploper SDC'12. „We kunnen nergens meer tegenaan lopen. Het is jammer dat het nodig is, maar we zullen wel moeten."