TVO in zenuwslopende slotfase naar de titel

Niet alleen op het veld in Beckum was het spannend. Onafgebroken kwam er slecht nieuws uit Enschede: concurrent UDI was op weg naar een monsterzege. Uiteindelijk werd het 12-0 tegen Erix. Toch bleef die uitslag oor TVO zonder gevolgen. In een spannende slotfase wist de thuisploeg een derde treffer van Sportclub Overdinkel te voorkomen, een gelijkmaker zou fataal zijn geweest voor TVO. Dan was UDI op basis van het doelsaldo TVO gepasseerd. Ottink had er geen goed woord voor over. “Een uitslag van 12-0 is schandalig. Zet dat maar in de krant. Ook middenvelder Daan ten Dam kon het amper bevatten dat Erix zich zo naar de slachtbank had laten leiden. “Wij hebben bij Erix met 2-1 gewonnen. Dat was voor ons een moeilijke wedstrijd”, herinnert de 20-jarige middenvelder zich.