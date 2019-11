TVO pakt in boeiend gevecht punt tegen WVV

Eigenlijk zijn ze niet weg te denken uit het eerste van TVO: Aaron en Jorn van Laar. Toch nadert het tijdperk zijn einde, want na dit seizoen stoppen de broers ermee in Beckum. Voordat het zover is, willen de beide aanvallers zoveel mogelijk doen wat ze altijd al deden: scoren. Vooralsnog hapert de doelpuntenmachine echter nog wat dit seizoen en heel vreemd is dat niet. TVO schreef vorig seizoen historie en werd kampioen. De ploeg komt voor het eerst sinds 1986 weer uit in de derde klasse en daar gelden natuurlijk andere wetten dan een niveautje lager.