Twaalfklapper voor Holten in bijzondere seizoensopening

Net als alle overige amateurploegen zou Holten vorige week aan het seizoen beginnen. De vierdeklasser reisde af naar SV Zwolle, maar hoorde eenmaal daar dat het duel niet gespeeld zou worden. De scheidsrechter had zich afgemeld, maar de voetbalbond was vergeten een vervanger te regelen. 'Foutje bedankt', maar die kater hebben de Holtenaren zondag in een klap weggespoeld. "In de eerste minuut kregen we een strafschop mee en na een kwartier spelen stond het al 5-0", blikt Wissink terug.