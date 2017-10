Twee clubs zonder tegentreffer, PH meest productief

Het regent doelpunten in sommige delen van de regio. Wat te denken van de vierde klasse D waar PH sinds dit seizoen deel van uitmaakt. De Almelose formatie heeft er na drie speelronden 31 gemaakt en is daarmee niet geheel verrassend de meest productieve ploeg uit het verspreidingsgebied van deze krant. Afgelopen weekeinde werd het nietige DKB op een 12-1 nederlaag getrakteerd. De grootste uitslag tot nu toe. PH is tevens de enige ploeg die dit seizoen, tot twee keer toe, de dubbele cijfers wist te halen. Al was EMOS er tegen Buurse ook dichtbij: 9-0.

Waar veel gescoord wordt wordt tevens gevist. De doelmannen van Haarlo en MVV'69 maken tot dusver overuren onder de lat. Negentien keer moesten beide sluitposten de bal al uit het net halen. Komend weekeinde kan MVV'69 even op adem komen. Door een oneven aantal teams in de vierde klasse D is de Hellendoornse formatie zaterdag vrij. Ook de defensie van Achilles Enschede werd al achttien keer te kijk gezet en daarmee had de ploeg de promotie naar de derde klasse vermoedelijk iets anders voorgesteld.

Bij NEO en Bergentheim hebben ze de zaakjes verdedigend gezien beter op orde. Dat zijn namelijk de enige twee ploegen die dit seizoen nog geen tegentreffer te verwerken kregen. Aanstaande zondag speelt NEO de eerste topper van het seizoen als Jan Willem van Holland met zijn ploeg op bezoek gaat bij het eveneens ongeslagen Barbaros. De derde klasse A is net als vorig jaar een klasse om rekening mee te houden.

Volledig scherm Sparta Enschede is nog ongeslagen dit seizoen, maar heel veel punten leverde het niet op: vier. Ook tegen Blauw Wit'66 bleef het bij een puntendeling: 2-2. © Bert Kamp

Voor een aantal clubs is het dit seizoen met een schone lij beginnen na vorig jaar gedegradeerd te zijn. Zo ook in Oldenzaal en Weerselo. Vorig seizoen won het zaterdagteam van Quick'20 geen enkele wedstrijd en degradeerde de ploeg uit de tweede klasse. Een niveau lager gaat het een stuk beter en wordt op dit moment een derde plek bezet. Ook bij UD gaat het voortvarend. De ploeg van trainer Frank Bruins verloor nog niet en heeft met Hans Imming (9 doelpunten) de topscorer uit de regio in de gelederen. Dat degraderen niet altijd tot succes leidt bewijst Hulzense Boys: vier wedstrijden gespeeld, één punt.

Ongeslagen

Dat punt werd afgelopen weekeinde behaald tegen een andere opmerkelijke verschijning: Sparta Enschede. Vorig seizoen nog dicht bij promotie. De Enschedeërs begonnen ambitieus aan het seizoen in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal, maar na vier wedstrijden is er nog altijd niet gewonnen. Ook niet verloren overigens, de ploeg speelde alle vier de duels gelijk. Sparta-trainer Jeroen Niks blijft positief en kan weinig anders dan de humor erin houden. "We kunnen nog altijd ongeslagen kampioen worden", grapte hij na de remise van zaterdag.

Waar de meeste clubs vier wedstrijden achter de rug hebben, is het seizoen voor De Esch, Manderveen en DTC'07 amper begonnen. Supporters van De Esch moesten zaterdag een andere invulling zoeken van hun nazomermiddag nadat het thuisduel tegen Enter Vooruit vanwege een sterfgeval bij de bezoekers werd afgelast. Het was al de tweede thuiswedstrijd waar een streep door ging. Voor vijfdeklassers Manderveen en DTC wordt komende zondag de jacht op de eerste punten van het seizoen voortgezet.