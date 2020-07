Twee keer kampioen komend seizoen? Het zou zomaar kunnen in het lagere amateurvoetbal

Insteek is om bij deze doelgroep komend seizoen naar twee competities van een half seizoen met poules van 6 teams te gaan. „De overheid roept op om reisbewegingen te beperken en flexibel in te kunnen spelen op een mogelijke tweede coronagolf in het najaar. Als deze uitbraak geconstateerd wordt, willen we er als KNVB voor zorgen dat we kunnen handelen zodat er geen directe consequenties zijn voor het competitievoetbal in heel Nederland”, verklaart de bond.