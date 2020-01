Twee punten in mindering voor Barbaros

Voetbal­club ATC ’65 adviseert kluisjes (nog even) niet te gebruiken

28 januari HENGELO - Voetbalclub ATC ’65 in Hengelo neemt dinsdagavond maatregelen om de kluisjes bij de kleedkamers veiliger te maken. Dat is nu niet het geval omdat de zogenaamde mastercode bij te veel leden bekend is.