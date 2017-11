Tweede elftal HSC'21 laat niets heel van Sportlust Glanerbrug: 12-0!

Trainer Knapen vindt dat zijn ploeg Reünie moet promoveren

21:36 BORCULO - Voetbalvereniging Reünie greep vorig weekeinde met overmacht de eerste periodetitel in de vierde klasse C. Trainer Arno Knapen is hier blij mee en kijkt terug en vooruit op dit seizoen. "Ik ga niet roepen dat we kampioen worden, maar met deze selectie moeten we promoveren."