Tweetal voetbalvrouwen verlaat Rigtersbleek voor Amerikaans avontuur

De stap die Van den Berg en Koens gaan maken is een behoorlijke. De voetbalsters moesten dan ook flink nadenken of ze de Atlantische Oceaan wilden oversteken voor een combinatie van studie en voetbal. Van den Berg en Koens trainen zowel bij Rigtersbleek als bij de Football Equals Academy, maar gaan die na dit seizoen verlaten.

Hoofdklasse

Van den Berg speelt nog maar een jaar bij Rigtersbleek, maar laat de club nu achter haar. ,,Op mijn zestiende ben ik gaan spelen in het rood-en-wit van De Bleek. Ik heb dit gedaan in combinatie met de trainingen bij Football Equals Academy. De stap naar het vrouwenvoetbal in de landelijke hoofdklasse is een erg leerzaam jaar voor mij geweest in een leuk team. Na twee jaar PEC Zwolle, twee jaar FEA en een seizoen bij Rigtersbleek heb ik in februari gekozen om de stap naar Amerika te maken”, laat ze weten op de site van de Enschedese club.