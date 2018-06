Twenthe Goor en DETO gaan voor de winst op finaledag Tukker Cup

Naast het treffen tussen Twenthe en DETO staat ook de troostfinale op de rol. Die wordt gespeeld tussen Avanti Wilskracht en Excelsior'31 (O21). De finaledag heeft plaats op de velden van WVV'34 in Hengevelde en staat volledig in het teken van het goede doel.

Tweede editie

Aangezien zowel de organisatie als de clubs positief zijn te spreken over de eerste editie van de Tukker Cup, is het nu al zeker dat komend seizoen de tweede editie op het programma staat. Inmiddels hebben zich al 31 teams aangemeld, wat betekent dat er nog plek is voor één regionale amateurclub.