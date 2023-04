Twenthe Goor heeft wel wat anders aan het hoofd dan de derde periode: ‘Alles aan doen om degradatie te voorkomen’

Goede prestaties zorgen bij NEO voor bijgestel­de ambities: ‘We willen de nacompeti­tie in’

NEO verzekerde zich zondag officieel van een langer verblijf in de eerste klasse, maar handhaving alleen is niet langer het doel. De ploeg uit Borne hoopt in ieder geval de nacompetitie om promotie te halen en is na het gelijkspel tegen TVC’28 (0-0) nog altijd in de race voor de titel.