Twenthe Goor maakt een pas op de plaats

Topscorers amateur­voet­bal: kwartet treffers Arslan

1 oktober ENSCHEDE - Tien achtervolgers jagen inmiddels op de koppositie in het topscorersklassement, die nog altijd in handen is van Sjors Storkhorst. Alpi Arslan van ‘t Centrum had de snelste tussensprint, hij scoorde zondag vier keer.