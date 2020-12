Twents lid van ledenraad amateurvoetbal verbolgen over uitlatingen collega’s

Op het grasveld op het Malieveld in Den Haag vormden maandag zo’n duizend shirts het woord ‘stil’. De KNVB vroeg daarmee aandacht voor het amateurvoetbal dat al maanden stilligt. De bond wil onder meer dat volwassenen weer in groepsverband mogen trainen. Enkele leden van de ledenraad amateurvoetbal, een orgaan binnen de bond om de clubs te vertegenwoordigen, reageerden boos op de shirtjesactie.

In een brief aan de Twentse clubs laat Bolhaar weten zich totaal niet te herkennen in dat standpunt. „Het gaat hier niet over het standpunt van de ledenraad, maar van enkele leden daarvan. Ik heb een geheel andere mening”, zo staat in de brief. „Ik heb alle support aan de ludieke actie gegeven om nog eens publiekelijk aandacht voor de voetbalsport te vragen.”