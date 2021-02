Twentse aanvaller Hellegers per direct naar HHC Hardenberg

De 21-jarige aanvaller Hellegers komt over van SpVgg Vreden, een Duitse club uit de Oberliga. Hij maakt zich op voor een nieuw avontuur in de tweede divisie. Na overleg tussen SpVgg Vreden en HHC werd besloten om per direct over te stappen zodat Hellegers, ook al is dat vanwege de coronamaatregelen beperkt, alvast kan wennen aan zijn nieuwe werkomgeving.