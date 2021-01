Twentse amateurclubs opgelucht: leden lopen niet massaal weg in coronatijd

Van de 80 ondervraagde clubs geven er 55 aan op hetzelfde aantal leden te zitten als bij aanvang van het seizoen. Bij 16 verenigingen is sprake van een daling, maar die daling is nooit hoger dan 30 leden. Bij de ‘zakkers’ zitten vooral verenigingen waarbij het om maximaal tien leden gaat en corona is daarbij niet per se de oorzaak. Er zijn ook negen clubs waarbij het aantal leden in de coronacrisis toenam.