Twentse amateurvoetballer in Duitsland: ‘In Nederland is er meer kattenkwaad’

Emsdetten speelde op 25 oktober nog tegen Grün-Weiß Gelmer en won met 5-2. „Ik maakte twee goals”, vertelt Stanly Vinke (19) trots. Het bleek de laatste competitiewedstrijd. Het amateurvoetbal in Duitsland ging langer door dan in Nederland, maar ontkomt nu ook niet meer aan de gevolgen van het coronavirus. „Maar in Duitsland ligt er wel direct, voor zover dat kan natuurlijk, een duidelijk plan”, zegt Vinke. „We moeten stoppen, maar meteen werd ook bekend dat we in principe op 6 december de competitie hervatten en kort daarvoor weer mogen trainen. Tot die tijd hebben we een schema met opdrachten die we thuis uit moeten voeren. We trainen normaal gesproken drie keer in de week, dus opdrachten genoeg.”