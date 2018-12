Twentse KNVB-afgezant: ‘Stop met die partijdige clubgrensrechters’

Het is in amateurvoetballand een bekend gezegde; een goede grensrechter pakt tien punten per seizoen. En dat lukt hem niet door zich altijd keurig aan de officiële spelregels te houden. Een tegenstander die in de laatste minuut op weg is naar de gelijkmaker, en zo voorkomt dat ‘jouw’ team drie punten pakt? Afvlaggen. Direct. Ook als hij geen buitenspel staat. Dat het de tegenstander woedend maakt, de clubgrensrechter vervolgens allerlei verwensingen naar zijn hoofd geslingerd krijgt en dat het niet eerlijk is? Dat neemt de clubman in trainingspak op de koop toe. Want nu wint zijn club - mede dankzij hem - en is hij na afloop de held. En de tegenstander? Ach, die had toch hetzelfde gedaan...