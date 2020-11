Twentse trainers over hervatting amateurvoetbal: ‘Het wordt heel druk, maar dat is niet erg’

Het gisteren door de KNVB gepresenteerde ‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’ is opgesteld na overleg met andere sportbonden. In het meest gunstige scenario worden de competities, die sinds oktober stilliggen vanwege het coronavirus, in het weekeinde van 16 en 17 januari weer hervat. „In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen”, aldus de KNVB. De bekercompetities komen wel te vervallen en er wordt nog in de hele maand juni doorgespeeld. Normaal gesproken eindigen de competities in mei en volgt er nog nacompetitie. „De nacompetitie komt te vervallen, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni.”