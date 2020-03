Twentse voetbalclubs doen dringend beroep op ouders

Klemmend beroep

Verschillende clubs hebben inmiddels via hun site een statement afgegeven. Ook de gemeente Twenterand doet een klemmend beroep op de verantwoordelijkheid van een ieder. „Wij worden benaderd door verschillende sportverenigingen in Twenterand dat er de afgelopen dagen groepen kinderen spelen op velden van de gesloten sportcomplexen”, zo staat op de site van de gemeente te lezen. „Wij doen een dringende oproep aan zowel de kinderen als de ouders om dit niet te doen.”

Het bestuur van Bon Boys sluit zich hierbij aan. „Natuurlijk begrijpen wij dat kinderen dolgraag willen voetballen. We zien het liefst ook volle velden en een vol sportpark. Toch moeten we dat de komende periode even niet doen. De reden is bij iedereen bekend. Samen moeten we het Coronavirus een halt toeroepen. We doen dan ook een klemmend beroep op alle ouders en spelers”, zo valt te lezen op de clubsite.