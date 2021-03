Twentse voetballer wisselt van club in Duitsland

KNVB vindt samensmel­ting voetbal­school met Achilles ‘geen duurzame oplossing’

4 februari ENSCHEDE - De KNVB gaat in gesprek met alle partijen ‘in de kwestie Achilles Enschede/Voetbalschool PFA’. De bond houdt zich op de vlakte, maar laat via een woordvoerder wel weten ‘dat voorbeelden uit het verleden hebben uitgewezen dat dit geen duurzame oplossing is voor een vereniging’.