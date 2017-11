Twist over speelwijze bij Sportclub Rekken

0p een koud sportpark 't Asterloo dribbelt de pupil van de week voor het duel Rekken - SVGG op het doel van de gasten af. De wat voluptueuze doelman stopt de inzet van het meisje, tot grote onvrede van de pakweg 50 toeschouwers aan de kant.

Het randgebeuren blijft langer hangen aan de zijlijn dan de wedstrijd zelf. Het spel van zowel de thuisploeg als de gasten uit Megchelen is ook niet om aan te zien. Daar is trainer Marijn Winkelhuis van Rekken het mee eens. Na dit seizoen verlaat de oud-trainer van Buurse de club. "De club wil niet met mij verder. Daar heb ik mij bij neer te leggen. De spelersgroep heeft het wel naar de zin. De trainingen zijn goed en er wordt hard gewerkt, maar het is niet anders. Ik kan er uiteindelijk wel mee leven", aldus Winkelhuis.

Het voordeel voor hem is dat de scheiding tussen trainer en club vroeg is bekendgemaakt. Winkelhuis heeft alle tijd om een nieuwe club te vinden. En dat wil hij ook. "Ik haal nog veel plezier uit het trainerschap. Als er zich een mooie club meldt, dan wil ik graag weer ergens beginnen."

Zoektocht

Voor Rekken kan de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester beginnen. Sinds drie seizoenen heeft de dorpsclub een technische commissie aangesteld. Mark Roossink is lid van die commissie. In dat verlengde stelde hij onlangs een vacature op, met een nogal opvallende voorwaarde: 'Als bestuur willen wij de voorwaarden scheppen waarin spelers zich tijdens trainingen zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen vanuit de teamformatie 4-3-3 met zoneverdediging.'

Een voorwaarde die je niet vaak tegenkomt, laat staan bij een vierdeklasser met zo'n 350 leden. Roossink is er nuchter onder. "Wij willen graag op een bepaalde manier voetballen. Dat doen we in de jeugd ook en zo zien we dat graag terug in het eerste. Wij hebben veel vertrouwen in onze A1. Nieuwe trainers willen vaak op hun eigen manier spelen. Wij zoeken juist een trainer die zich vindt in onze manier van spelen", aldus Roossink. "Bovendien zit je als club niet te wachten op tientallen sollicitaties. Er zijn meer trainers dan clubs en zo zullen er ook al trainers afvallen."