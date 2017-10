UD-spits Imming schiet met scherp: al zeven goals

TVC'28-trainer Eric Lippold: 'Een signaal afgeven dat het zo niet verder kan'

9 oktober TUBBERGEN – Na afloop van TVC’28 – SDC’12 uitte trainer Eric Lippold nadrukkelijk zijn ongenoegen over de wijze waarop zijn ploeg had gespeeld. De oefenmeester wil dolgraag een volgende stap zetten bij TVC'28, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de eerste klasse, maar weet dat daar een mentaliteitsverandering voor nodig is om mee te kunnen doen om de titel.