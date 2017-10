UD Weerselo voetbalt wedstrijden in inloopshirts

NAGALM Onzekerheid moet er snel uit bij DOS uit Vriezenveen

13:48 VRIEZENVEEN - Wat is er aan de hand met eersteklasser DOS'37? Twee weken geleden was er de afgang in de derby tegen DETO (6-1), zaterdag volgde een tweede afslachting bij ASV Dronten (6-0). De ploeg uit Vriezenveen staat op een teleurstellende twaalfde plaats.