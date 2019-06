UDI uit Enschede ook volgend jaar in de vierde klasse

Het begin van het finaleduel tussen UDI en HC'03 is veelbelovend. Op een goed gevuld sportpark De Wildbaan in Borculo zien de toeschouwers hoe de Enschedeërs via Jordy Lever vroeg de score openen in het finaleduel om een plaats in de derde klasse. De openingstreffer in de negende minuut na een fraaie aanval wordt drie minuten later al teniet gedaan als Cas Evers voor de 1-1 tekent. De twee vroege treffers blijken echter geen voorbode te zijn voor een duel vol spektakel. UDI en HC doen voornamelijk het cliché eer aan dat finales zelden goede wedstrijden zijn. Daarin delven de Enschedeërs uiteindelijk het onderspit: 1-3.