Uitgelaten sfeer bij De Tubanters na ontlopen directe degradatie: ‘De laatste weken vertrouwen getankt’

Hoewel De Tubanters zelf ook enkele grote kansen kreeg, kreeg het de punten niet cadeau van Overdinkel. De grootste kansen waren zelfs voor Overdinkel. „We begonnen uitstekend aan de eerste helft, maar toen we de kansen niet afmaakten, zag je de spanning toenemen. Vooral in de tweede helft was het écht nog wel even billenknijpen”, doelde Zwiggelaar op een bal op de paal en een een-op-een-situatie voor Overdinkel. „Toen hadden we zeker even geluk. Maar de sfeer is er niet minder uitgelaten door, hoor.”