Uitslagen districtsbeker en verslag competitieduel: DETO uitgeschakeld

Was er dan helemaal geen competitie? Jawel. In de vierde klasse van het zaterdagvoetbal won SVV’91 met 2-1 van EMOS. De bezoekers kwamen dankzij een counter op voorsprong, Justin Boonk was het eindstation van de uitbraak. Vlak voor de thee wist de thuisploeg weer op gelijke hoogte te komen dankzij de achtste competitietreffer van Samba. In de tweede helft was het Redouan Hamdi die een fout achterin bij EMOS afstrafte, 2-1. Daarna kwam SVV eigenlijk niet meer in gevaar. Door deze overwinning gaat SVV over EMOS heen en sluit het iets aan in de strijd om handhaving.