Uitslagen districtsbeker: Sportlust uitgeschakeld, tweede Quick wint van Grol

ENSCHEDE – Het was een doelpuntrijke woensdagavond in de districtsbeker. Bij HSC'21 2 tegen NEO vielen er acht, terwijl Quick'20 2 opponent Grol uit de beker knikkerde bij de vijftiende strafschop. En Sportlust Glanerbrug? Na de 5-0 zege op Stevo, volgde nu een 5-1 nederlaag tegen Concordia Wehl.

HSC’21 2 – NEO 3-5 (1-3) Hondeveld 0-1, Lohuis 0-2, Brinkman 1-2, Baars 1-3, Somhorst 2-3, Fawzi 3-3, Ten Tusscher 3-4, Spenkelink 3-5.

Het was een doelpuntrijk treffen in Haaksbergen. Binnen een kwartier leidde NEO al met 2-0 tegen het tweede elftal van HSC. Hoewel Jordi Brinkman de 1-2 binnenkopte, herstelden de Bornenaren nog voor rust de marge van twee via Stijn Baars. Maar het bleef lang spannend. Nadat HSC direct na rust opnieuw aansluiting vond, door een doelpunt van Koen Somhorst. Daarna was de Haaksbergse ploeg sterker dan NEO en kwam het zelfs op 3-3. Maar bij het scheiden van de markt trok NEO, via Rick ten Tusscher en Bas Spenkelink, alsnog aan het langste eind.

Grol – Quick’20 2 1-1 (0-1) Kemerink 0-1, Zieverink 1-1.

Het tweede elftal van Quick toonde zich in Groenlo scherp. Dennis Kemerink zette de Oldenzalers na elf minuten op voorsprong. Daarna hield Quick lang stand. Twee minuten voor tijd kopte Mart Zieverink de thuisploeg echter alsnog op 1-1 en volgden strafschoppen. Dat werd een lange reeks. Maar bij de vijftiende penalty (7-8) van de avond, trok Quick alsnog aan het langste eind.

FC Winterswijk – Borne 3-0 (2-0) Vink 1-0, Hofman 2-0, Leuijerink 3-0.

Voor vierdeklasser Borne was FC Winterswijk, uitkomend in de eerste klasse, een maatje te groot. De Achterhoekers kwamen op eigen veld al binnen twaalf minuten op 2-0 voorsprong. Daarna herstelde Borne zich en kwam het zelfs nog tot kansen op de aansluitingstreffer. Maar een kwartier voor tijd gooide Winterswijk de deur in het slot. "Uiteindelijk hebben we het knap gedaan. Ik ben trots op m'n ploeg", aldus Borne-trainer Rob Bakker.

Reutum - Bon Boys 0-6 (0-3) Vrieze 0-1, Vrieze 0-2, Eerdman 0-3 (eigen doelpunt), Noordman 0-4, Beusenberg 0-5, Vrieze 0-6.

Tweedeklasser Bon Boys was heer en meester en had geen kind aan Reutum, dat in de derde klasse strijdt tegen degradatie. De Haaksbergernaren stonden halverwege al met 3-0 voor, dankzij twee treffers van Stein Vrieze en een eigen doelpunt. Na rust liep de ploeg verder uit naar een 5-0 zege. Bij het scheiden van de markt completeerde Vrieze nog zijn hattrick en kwam Bon Boys eenvoudig in de koker voor de volgende ronde.