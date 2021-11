Uitslagen, doelpuntenmakers én verslagen amateurvoetbal (zaterdag)

ZVV De Esch teleurge­steld over afketsen van samenwer­king met vv Oldenzaal

OLDENZAAL - Een verregaande samenwerking op het sportpark De Weschterik. Het had zomaar gekund, want vv Oldenzaal was meer dan welkom op het complex van ZVV De Esch. Dat alle gesprekken tot niets hebben geleid wordt gezien als een gemiste kans. Voor open doel.

24 november