Uitslagen, doelpuntenmakers én verslagen amateurvoetbal (zondag)

Derde divisie

HSC’21 – O.S.S. ’20 4-0 (1-0). 11. Cenk Uguz 1-0, 45. De Vries 2-0 70. De Vries 3-0, 78. Stokkers 4-0.

Na twee nederlagen op rij heeft HSC’21 weer eens een zege geboekt en houdt de ploeg van trainer Daniël Nijhof aansluiting bij de middenmoot. In eigen huis werd subtopper O.S.S.’20 met ruime cijfers verslagen.

De basis voor de zege werd al in de eerste helft gelegd. Na een vroege waarschuwing van de gasten middels een vrije trap op de lat kwam HSC na elf minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van Cenk Uguz. De aanvaller maakte zijn rentree na een schorsing van vijf wedstrijden en bekroonde zijn basisplaats direct met een doelpunt. HSC behield in het vervolg de controle en verdubbelde op slag van rust de score. Na een afgeslagen corner van O.S.S.’20 counterde de thuisclub razendsnel. Via Stef Ottink kwam de bal bij Yannick de Vries, die oog in oog met de doelman geen fout maakte en de 2-0 binnenschoot.

Direct na de hervatting was Yannick de Vries opnieuw gevaarlijk, maar de doelman voorkwam de 3-0. Aan de andere kant moest ook HSC’21-doelman Bob Peterman handelend optreden op een venijnig schot. O.S.S.’20 zette in die fase wel iets aan, maar de Haaksbergenaren gaven geen krimp en stonden verdedigend prima opgesteld. Twintig minuten voor tijd werd het duel vroegtijdig beslist door wederom een treffer van de sterk spelende De Vries, waarna Juul Stokkers er niet veel later nog een schepje bovenop deed en HSC daarmee een fraaie zege boekte.